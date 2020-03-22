ميرنا وليد - بيروت - ميزانية ضخمة وضعت للتجربة الأولى للممثل المصري ​أحمد السقا​ في مجال تقديم البرامج، إذ علم موقع "الفن" بأن الميزانية التي وضعتها شركة الإنتاج للبرنامج هي أربعة ملايين دولار أميركي، لتقترب من ميزانية برنامج مقالب الممثل المصري ​رامز جلال​ والتي تصل الى سبعة ملايين دولار أميركي، لأن السقا يعتمد في برنامجه على استضافة نجوم من الصف الأول، بالإضافة الى أجر السقا نفسه عن الحلقات.

وتتراوح أجور ضيوف برنامجه الجديد من 50 الف وحتى 100 الف دولار أميركي بحسب الضيف خصوصا أن بعضهم تربطهم علاقة صداقة وطيدة معه.

ويشار الى أن البرنامج متوقف تصويره أيضا في لبنان نظرا للظروف التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ميزانية ضخمة لـ"مين يغلب السقا".. هل تنافس برنامج مقالب رامز جلال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.