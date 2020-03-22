بالصورة- سيلين ديون تتوجه إلى والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - في يوم عيد ميلادها الذي يصادف في 20 آذار، استذكرت النجمة العالمية ​سيلين ديون​ والدتها الراحلة.

فنشرت سيلين صورة لوالدتها وكتبت تعليقا:"أمي العزيزة ، كلنا نفكر بك كثيراً. خاصة اليوم، في عيد ميلادك. أعلم أنك مع والدي تراقباننا. نحن نفتقدك كثيرا ونحبك بشدة. عيد ميلاد سعيد يا أمي، نحن نحبك - سيلين وجميع أفراد الأسرة".

وكانت قد توفيت والدة النجمة العالمية واسمها ​تيريز ديون​ في الشهر الاول من العام الحالي، عن عمر يناهز الـ 92 عاماً.

تيريز ديون كانت زوجة أديمار ديون الذي توفي في العام 2003، وهي أمّ لـ14 ولداً، أصغرهم المغنية سيلين ديون، وجدّة لـ48 حفيداً.

قدّمت تيريز ديون برنامجاً للطبخ على التلفزيون، وأسّست "​جمعية مامان ديون​" التي تهدف إلى مساعدة الشباب الكنديين في المناطق الفقيرة، على النجاح في دراستهم.

وتيريز هي من أدخلت ابنتها الى مجال الفن حين كان عمرها 12 عاما، حيث أرسلت شريطاً صوتياً لها إلى المنتج رينيه أنجليل، سمعه في كانون الثاني 1981، وأحب صوتها ومن ثمّ تزوجا في وقت لاحق.