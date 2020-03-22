شاهد.. اردنية منقبة تخرق حظر التجول وترقص في الشارع!

كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 08:53 صباحاً - ضبطت السلطات الأردنية فتاة خالفت حظر التجول المفروض ضمن إجراءات احتواء وباء كورونا، بعد أن جرى تداول مقطع مصور لها وهي ترقص في الشارع.
وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إن “العاملون في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة خرقت حظر التجول، وقامت بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها”.
وتظهر بالفيديو فتاة ترتدي عباءة ونقاب في الفيديو الذي صور من أعلى، وقد ترجلت من سيارتها وسط الطريق وقامت بحركات راقصة.
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