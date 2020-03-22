كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 08:53 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفى عبده صورة قديمة لها فى فترة شبابها برفقة والدتها الراحلة وذلك بمناسبة عيد الام. وعلقت فيفى عبده على الصورة كاتبة: “‏الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزه أقولك انتي وحشتيني الله يرحمك????”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده في صورة نادرة مع والدتها الراحلة: “مش لاقية كلام اقوله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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