شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا توجه رسالة قوية لزعماء العالم لسرعة العمل على وقف نمو كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19" انتشاره فى جميع أنحاء العالم، مسببًا حالة من الذعر والخوف الشديد لدى الجميع فى ظل إصابة ووفاة مئات آلاف الأشخاص بالفيروس القاتل خلال 3 أشهر فقط منذ ظهوره الأول فى الصين، نهاية شهر ديسمبر 2019، وذلك رغم التحذيرات والنصائح المستمرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وفى إطار تفاعل النجوم العالميين فى حملات التوعية والتحذير من خطورة هذا الوباء، استغرقت النجمة العالمية شاكيرا دقيقة من وقتها للتحدث عن العواقب وما يمكن أن تفعله الحكومات والشعوب للمساعدة فى وقف نمو الفيروس.

وتوجهت المغنية الكولومبية، إلى وسائل التواصل الاجتماعى لنشر فيديو توعوى حول COVID-19، وقالت شاكيرا فى الفيديو - الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرا"، إن "العديد من البلدان إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية أو أنها تعطى الأولوية للاقتصاد على الصحة".

وأضافت شاكيرا - حسب ما نقلته "billboard" - "تجربتى خلال الأسابيع القليلة الماضية فى أوروبا هى أن الفيروس سريع للغاية والقادة بطيئون للغاية"، وأوصت شاكيرا - التى كانت أيضًا ناطقة باسم اليونيسف - بأن تعمل جميع البلدان مع منظمة الصحة العالمية فى خطة منسقة على مستوى العالم لمنع نمو الفيروس فى البلدان التى لا يوجد فيها سوى حالات قليلة.





وأشار تقرير "billboard"، إلى أن الإجراءات الوقائية الأساسية ضد الفيروس التاجى الجديد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل غسل يديك بالصابون والماء أو استخدام مطهر الأيدى الذى يحتوى على الكحول، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين نفسك وبين أى شخص يسعل أو يعطس على الأقل بثلاثة أقدام، وتجنب لمس العين والأنف والفم.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أطلقت خدمة جديدة بالتعاون مع موقع جوجل الشهير، لتلقى المعلومات الصحيحة وتفادى الشائعات حول تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وللاطلاع على تعليمات السلامة الصحيحة التى يجب اتباعها لمواجهة الفيروس.

ونشر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لينك الخدمة الجديدة عبر حسابه بتويتر، ليسهل على الجميع الحصول على كافة المعلومات والأرقام الصحيحة حول تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد خصصت رقماً لها عبر تطبيق رسائل الواتس اب، هو ( +41798931892 )، والذى يعد وسيلة معرفة هامة لسد الطريق أمام جميع الشائعات عن الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد والتى قد تزيد من حالة الخوف والذعر بين المواطنين فى الدول التى ضربها الفيروس القاتل كوفيد 19، منذ نشأته فى الصين نهاية ديسمبر 2019، وحتى الان.

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وفيما يتعلق بطريقة استخدام رقم منظمة الصحة العالمية على تطبيق "واتس آب"، وكيفية الاستفادة من المعلومات المتوفرة عليه، يقدم ”الخليج 365”، شرحًا مفصلًا لطريقة استخدامه، وهى كالتالى:

1- تسجيل رقم الهاتف ( +41798931892 ) على قائمة الأرقام بهاتفك المحمول.

2- إرسال رسالة عبر تطبيق "واتس آب" للرقم سالف الذكر ويكون نصها ( Hi )

3- سوف تصلك رسالة فى الحال من منظمة الصحة العالمية لتعريفك بالخدمة

4- نص رسالة منظمة الصحة العالمية، سيكون كالتالى: مرحبا بكم فى منظمة الصحة العالمية

5- ترشدك هذه الرسالة لاستخدام الأرقام أو الرموز التعبيرية لتتلقى توضيحا ومعلومات من المنظمة.

6- عند إرسال رقم 6 مثلًا فى رسالة جديدة ستظهر لك آخر التحديثات للصحافة والأخبار.

7- بعد تصفح الأخبار وعند الرغبة فى العودة لقائمة الاختيارات الرئيسية ترسل الرقم (0) فى رسالة جديدة.