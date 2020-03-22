شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت ضيف شرف مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" مع توتة وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان الكوميدى محمد ثروت كضيف شرف فى مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحى الخوارق" بطولة الفنانان محمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد سلام "فيديو"، المقرر عرضه في رمضان المقبل في 15 حلقة فقط، الذى يخرجه إسلام خيرى، ومن القرر أن يقدم ثروت دوراً مميزاً في الأحداث، وفى سياق متصل، يواصل فريق عمل مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" الذى يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج إسلام خيرى، حيث انتهى فريق العمل من تصور ما يقرب من نصف مشاهد العمل الذى يعد التعاون الأول بين فيديو وتوتة في الدراما التليفزيونية.

وقال محمد عبد الرحمن لـ"الخليج 365" إن فريق العمل مستمر في تصوير المسلسل مع التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل اللوكيشن، مشيراً إلى أن جميع العاملين يرتدون الكمامات والقفازات اليدوية مع غسل الايدين بالماء والصابون والتعقيمات وخلافه .

Advertisements

وأشار "توتة" إلى أن فريق عمل المسلسل يصور حالياً 8 حلقات فقط، لحين انتهاء الكتاب من باقى الحلقات خلال الأيام المقبلة، موضحاً إلى أن مؤلفين العمل يسعون للانتهاء من كتابة المسلسل خلال مطلع شهر أبريل على أقصى تقدير.

وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن إستئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، والمقرر عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، من إخراج معتز التونى، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، حيث يتبقى 14 يوما على انتهاء التصوير، وهو أول فيلم يجمعهما في عمل واحد بعد مسرح مصر.

وتدور أحداث الفيلم حول على ربيع وتوتة اللذان يسرقان بنكًا، حيث يظهران بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك كبيرة تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التى فقدها الجمهور خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة أفلام الجريمة والأكشن التى اكتظت بها السينمات فى الفترة الأخيرة.