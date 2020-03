شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر جديد للموسم السابع من Star Wars: The Clone Wars.. شاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة ديزنى + عن طرح تريلر للموسم السابع والأخير، من سلسلة Star Wars: The Clone Wars، التي وصلت شاشات العرض فى 21 فبراير الماضى، على أن تعرض الحلقة السابعة من العمل يوم 27 مارس الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، وتدور سلسلة الرسوم المتحركة بين أحداث Star Wars: Attack of the Clones و Star Wars: Revenge of the Sith.

حيث يقوم المسلسل أيام زمن الحرب بين لأنكين سكاي ووكر وأوبي وان كينوبي ويودا، بالإضافة إلى ظهور شخصيات جديدة إلى الموسم السابع والأخير Star Wars، بما في ذلك المتدرب في Anakin Ahsoka Tano ، والكابتن Rex.

مسلسل الرسوم المتحركة من بطولة أصوات توم كين، مات لانتر، دي برادلي بيكر، جيمس أرنولد تايلور، اشلي اكشتاين، ماثيو وود، كوري بيرتون.

تم عرض المسلسل في البداية على شبكة Cartoon Network لمدة خمسة مواسم قبل أن ينتهي في 2013 ويعود للموسم السادس على Netflix في عام 2014، حسبما نشر التقرير على موقع " tvseriesfinale".

كما ألغت شركة ديزنى، حدث إطلاق منصتها الأوروبية فى المملكة المتحدة، حيث كان مقررًا إطلاق منصة Disney Plus بسبب خدماتها المتدفقة ديزنى بلس، وذلك على خلفية إلغاء عدد من وسائل الإعلام حضورها وسط مخاوف متزايدة من احتمال السفر دوليًا بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وكان من المقررعقد فعاليات إطلاق ديزنى بلس "Disney Plus"، على مدار يومين، هما يومى الخميس والجمعة، قبل إطلاق الخدمة فى 24 مارس الجاري ، وقالت ديزنى، إنها ستنظم بدلاً من ذلك مؤتمرًا صحفيًا تنفيذيًا لشركة ديزنى بلس "Disney Plus"، عبر البث الشبكى للأسبوع المقبل.

وديزنى، ليست المؤسسة العالمية الأولى التى تلغى مشاركتها أو تنظيمها لأحداث جماهيرية، فقد سبقتها شركة فيس بوك، حيث قرر موقع فيس بوك الانسحاب من حضور مهرجان SXSW الصاخب فى أوستن بتكساس، بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا المتنامى، وقال متحدث باسم فيس بوك لموقع Business Insider: "بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، لن تشارك شركتنا والموظفون فى SXSW هذا العام