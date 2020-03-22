داليا مصطفى عن دورها في البيت الكبير: "أحب الشخصيات الشريرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قالت الفنانة داليا مصطفى عن شخصية ريم في مسلسل البيت الكبير، إنها تحب الشخصيات الشريرة.
وأضافت خلال حوار مع برنامج "et بالعربي": "كل بنى آدم جواه الخير والشر، والحمد لله الناس بتقول عليا طيبة".
وتابعت ساخرة: "بس بيكون جوايا إحساس بالشر عاوزة أطلعه، بيبقى نفسي أضرب الناس بالرصاص بجد".
وأشارت إلى أن ريم رأس الأفعي في الجزء الثالث، مضيفة: "بتعمل كوارث بين العائلات، هي شخصية شريرة".
يذكر أن الجزء الثالث يعرض حاليا على قناة النهار، بطولة لوسي وسوسن بدر ومجدي كامل، ومن إخراج محمد النقلي.
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