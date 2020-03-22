أحمد وفيق يكشف كيف نجا من حريق موقع تصوير "النهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف الفنان أحمد وفيق كيفية نجاته من التواجد وقت حريق موقع تصوير استوديو المسلمي، الذي كان يشهد تصوير أحد مشاهد مسلسل النهاية.

وقال وفيق، عبر حسابه على "فيسبوك": "كنت أنتظر مشهد تفجير حتى أؤدي مشهدا، فجأة قرر المخرج أن أصور قبل التفجير، صورت ومشيت من التصوير الساعة اتنين بالليل، وبعدها تم التفجير والبلاتوه اتحرق، الحمدلله مافيش حد جراله حاجة، كلها خسائر مادية، ربنا ستر".

وكان المخرج ياسر سامي، مخرج العمل، قد أوضح لـ"الخليج 365" أن احترق موقع التصوير، لن يؤثر على سير العمل، لأنهم سيصورون في لوكشين آخر، مشيرا إلى انتهاء 70% من مشاهد العمل.