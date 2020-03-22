محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
فاجئت ابنة الفنانة اللبنانية مايا دياب بتصرف، خلال ظهورها في لايف على إنستجرام.
ونشرت مايا دياب فيديو لها، حين قامت ابنتها بإلقاء دقيق عليها، بينما تتحدث مع جمهورها في فيديو لايف.
وعلقت دياب على الفيديو: "هدية ابنتي في عيد الأم".
وشاركت مايا دياب مؤخرا في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع حسن الرداد وماجد المصري، التي عرضت في الرياض، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| مفاجأة غير متوقعة من ابنة مايا دياب في عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.