فيديو| مفاجأة غير متوقعة من ابنة مايا دياب في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

فاجئت ابنة الفنانة اللبنانية مايا دياب بتصرف، خلال ظهورها في لايف على إنستجرام.

ونشرت مايا دياب فيديو لها، حين قامت ابنتها بإلقاء دقيق عليها، بينما تتحدث مع جمهورها في فيديو لايف.

وعلقت دياب على الفيديو: "هدية ابنتي في عيد الأم".

وشاركت مايا دياب مؤخرا في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع حسن الرداد وماجد المصري، التي عرضت في الرياض، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.