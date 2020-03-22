فيديو: نانسي عجرم تحتفل مع بناتها الثلاثة بعيد الأم



نشرت الفنانة نانسي عجرم فيديو لها وهي تلاعب بناتها الثلاثة ميلا وإيلا وليا في غرفتهن الخاصة.



وبدت نانسي وهي ترقص مع بناتها وتحمل الصغيرة ليا، وأثار الفيديو إعجاب جمهورها. وأعربت نانسي عن فخرها بعائلتها مؤكدة أنها أجمل هدية في العالم.

يذكر ان نانسي تشارك في حملة لحث المواطنين على البقاء في المنزل، وقد ظهرت في فيديو على انستقرام تحدثت فيه مع متابعيها عن يومياتها في الحجر المنزلي.

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وعن بناتها قالت انهن يقضين الوقت في المنزل وهن يلعبن ويتشاجرن واعتبرته امرا طبيعيا.



وقالت إنها تقوم بتدريسهن اونلاين ويشاهدن الافلام، وايضاً يساعدنها بالطبخ ويعزفن البيانو، وفي اوقات نادرة يخرجن بالسيارة فقط.