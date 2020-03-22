صور: ميريام فارس تحتفل بعيد الأم مع أمها وابنها وتثير التساؤلات



احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد الأم مع والدتها وشقيقتيها وابنها، وغاب زوجها عن المشهد. ميريام فارس مع أمها وشقيقتها ونشرت صورا تظهر فيها مع والدتها وشقيقتيها جيهان ورولا، كما ظهر ابنها في بعض الصور دون ان يظهر وجهه. ميريام فارس وابنها Advertisements وكتبت ميريام تعليقا على الصور "اليوم كان واحد من أسعد إيام حياتي وما كان بدّي هالنهار يخلص، الله يحمي ويخلي كل أمهات العالم". وتساءل المعلقون كيف تقيم ميريام احتفالا في منزلها وتخالف قواعد الحجر الصحي، في حين أن السلطات اللبنانية تقوم منذ ايام بحملة لحث المواطنين على معايدة امهاتهم عن بعد خوفا من انتقال الفايروس. وقد اكد محبو ميريام ان والدتها تقيم معها وشقيقتيها تلتزمان الحجر المنزلي وان لا خطر عليهن.

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