فيديو: سيرين عبد النور مع والدتها بالبيجاما تحذران: خليكن بالبيت



نشرت الفنانة سيرين عبد النور، فيديو لها مع والدتها وهما ترتديان البيجاما، وعايدت سيرين والدتها، داعية الجميع إلى التزام المنزل، خوفاً من انتشار فيروس كورونا.



واعتذرت من جمهورها لظهورها بالبيجاما وقالت إنها أرادت توجيه رسالة للجميع بالتزام الحجر المنزلي.



وشكرت امها لأنها تهتم بها وباولادها عندما تضطر إلى تركهما وتمنت عيدا سعيدا لكل الأمهات.



يذكر ان سيرين توقفت عن تصوير مسلسلها " دانتيل" ولم يعرف بعد ما إذا كانت ستستكمل التصوير ام لا.