أسطورة الكرة الإيطالية باولو مالديني وابنه مصابان بالكورونا

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أعلن نادي ميلان الإيطالي، أن بولو مالديني أسطورة الفريق والمدير الحالي للفريق الأول بالنادي، ونجله دانييل لاعب الفريق الأول مصابان بفيروس كورونا.
وجاء في أعلن نادي ميلان الإيطالي، أن كلًا من بولو مالديني أسطورة الفريق والمدير الحالي للفريق الأول بالنادي، ونجله دانييل لاعب الفريق الأول مصابات بفيروس كورونا.
وجاء في بيان رسمي للنادي: "يؤكد نادي اى سي ميلان أن باولو مالديني مدير فريق الكرة الأول، وابنه دانييل، أثبتت الفحوصات إصابتهما بفيروس كورونا".
وأضاف: "باولو ودانييل أنهيا بالفعل فترة الحجر المنزلي لمدة 14 يوم ولم يتصلا بأي شخص مصاب، سيبقون الآن في الحجر الصحي حتى الشفاء وفقًا للبروتوكولات التي حددتها السلطات الصحيفة".
ويبلغ باولو من العمر 51 عامًا أما نجله دانييل فيبلغ من العمر 18 عام، وهو ثالث لاعب من عائلة مالديني يرتدي قميص ميلان.
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