دانيال كريغ يحرم اولاده من ثروته بسبب فيروس كورونا



أعلن النجم العالمي ​دانيال كريغ​ متابعيه أنه لن يترك ثروته التي تقدّر بنحو 125 مليون دولار لأبنائه عندما يتوفى.



وقال في تصريح صحفي "أعتقد أن الميراث أمر بغيض. أفضّل أن اتخلص من الأموال أو اتبرع بها قبل أن اموت".



وذكرت تقارير صحفية ان الممثل دانيال كريغ يعيش ازمة نفسية بعدما توقف تصوير فيلمه الجديد حيث تكبدت ستوديوهات تصوير الفيلم خسائر كبيرة من المبالغ الضخمة وصلت الى 50 مليون دولار بسبب تأجيل فيلم الاكشن No Time to Die، من شهر نيسان المقبل الى شهر تشرين الثاني بسبب تفشي فيروس ​كورونا​ في العالم. وقالت التقارير ان هذه الحالة النفسية قد تكون سببا في اتخاذه هذا القرار في لحظات عصيبة.

