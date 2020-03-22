كورونا يعيد ريهانا إلى بلدها الأم وهكذا علق أميركيون

‏قامت النجمة العالمية ريهانا بالتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار، لمنظمات خيرية مختلفة في بلدها الأم "بربادوس" وساعدتهم بمعدات طبية وطعام وسط أزمة فيروس كورونا.



وقد لقيت خطوة ريهانا ترحابا شديدا، وأثنى البعض على أنها لم تنس بلدها الأم رغم أنها تركته منذ أن كانت في السادسة عشر من عمرها.



وسألها البعض الآخر ما إذا كانت تريد التبرع أيضا لجمعيات أميركية، مع انتشار الفايروس بصورة سريعة في البلاد.

