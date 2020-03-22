

قام مسلسل The resident الأميركي، بالتبرع بأدواته الطبية لمستشفى في ولاية جورجيا. إقرئي أيضًا: هل وصل فيروس كورونا إلى ستوديوهات تصوير الدراما المصرية؟

ولاقت الخطوة ترحيب الأميركيين، خصوصا مع الاوقات العصيبة التي تمر بها الولايات المتحدة، مع إعلان رئيسها ترامب اليوم نيويورك منطقة كوارث بسبب سرعة تفشي الكورونا. Advertisements

يذكر أن عدداً من الفعاليات الفنية تم إيقافها، آخرها الإعلان عن ‏إلغاء حفل توزيع جوائز إيمي بنسخته الـ47 بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر ‏طاقم مسلسل The Resident يقوم بخطوة إنسانية لمحاربة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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