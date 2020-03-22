نهاية حزينة لأشهر ممثلات تركيا... لم يحضر جنازتها أحد



توفيت الممثلة التركية المعتزلة محترم نور زوجة المغني الراحل مسلم بابا عن عمر يناهز 87 عاما.



وكتب الصحافي عمر كرهان بعد وفاة الممثلة محترم نور مقالا ذكرت فيه أن الراحلة قالت إن لديها وصيتين. أولاً "ادفنوني بجانب مسلم او في نفس القبر معه. رغبتي الوحيدة هي الاجتماع به. عشقنا سيخلد بأرواحنا".



وقال كرهان "لم تكن تسافر أبدا لخوفها من الموت خارج اسطنبول وأن تدفن بعيداً عن مسلم".

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واضاف ‏عمر كرهان: وذكرت لي وصيتها الثانية "لا أريد في جنازتي أناسا يرتدون نظارات سوداء لمجرد التباهي، ليأتي فقط من سيقوم بالدعاء لي من قلبه، حتى وإن كانوا فقط 20 شخص".



وتابع "انظروا الى القدر.. بسبب الاجراءات الوقائية من كورونا تحققت رغبتها وتم دفنها والصلاة عليها بحضور عدد قليل جداً من الناس".

يذكر ان الممثلة ‏زرين تكيندور التي جسّدت شخصية "محترم نور" في فيلم "مسلم" ، شاركت صورتها معها من افتتاح الفيلم قبل عامين وكتبت:"جميلة وراقية ومحترمة وصادقة وحساسة.. عزيزتي محترم نور لترقدي في سلام"

