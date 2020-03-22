هذا ما اعلنته بينار دينيز عن فحص الكورونا الذي خضعت له عائلتها



أكدت الممثلة الركية ‏بينار دينيز عبر حسابها على انستقرام اليوم. أنها لا تزال وعائلتها ينتظرون لغاية الآن نتائج الفحوصات التي اجريت لجدتها وامها وخالتها لمعرفة ما إذا كن مصابات بالكورونا.



ولا تزال بينار تلتزم الحجر المنزلي، بانتظار معرفة النتيجة، التي لم تحدد متى ستظهر.



وكانت بينار دنيز التي عرفها الجمهور العربي بدور يلديز في المسلسل الشهير " انت وطني"، قد اكدت أن جدتها لوالدتها أصيبت بأعراض فيروس كورونا وتم وضعها في الحجر الصحي، وأن والدتها وخالتها وضعتا تحت المراقبة أيضًا.



وأعلنت بينار أن جدتها خضعت للاختبار وفي حال كان إيجابيا سيم حجر العائلة كلها.

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وأشارت إلى أن جدتها نقلت إلى المستشفى بعد شكوى من صعوبات في التنفس، وأنه تم إجراء اختبار فيروس كورونا.



وذكرت الممثلة الشابة أنها كانت تحت المراقبة لأن والدتها وخالتها ظهرت عليهما أيضًا أعراض الفيروس وخضعتا لفحص تظهر نتائجه غدا.



ودعت الجميع إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والتزام الحجر المنزلي.

