هذه هي نتيحة فحص كورونا نهى نبيل

طمأنت الفاشينيستا نهى نبيل جمهورها بأن نتيجة فحص الكورونا التي خضعت له أتت سلبية، بعد أن تواصلت مع المستشفى.

وشكرت نهى كل من سأل عنها وتمنت أن يبعد الأمراض عن الجميع، كما شكرت جهود وزارة الصحة واهتمام العاملين فيها.

وكانت أخبار قد انتشرت عن إصابة الفاشينيستا نهى نبيل بفيروس كورونا بعد عودتها من السفر، حيث نشرت بيانًا أوضحت خلاله كل ما حصل معها، جاء فيه: «لكل مروجي الإشاعات، أنا تركت فرنسا ورحت جنيف من تاريخ 2 مارس، ووصلت الكويت من جنيف بتاريخ 4 مارس صباحاً عن طريق دبي».

وأضافت: «وسويسرا ما كانت من ضمن الحجر المنزلي أو المؤسسي، ومع هذا احترمت قوانين الدولة وكنت من الداعمين للحجر المنزلي من بدايته، والمتابعين شاهدين على هالشي».

وتابعت: «ما طلعت من البيت إلا لما رحت لدعم حملة بنك الدم، إلى جانب العديد من الفرق التطوعية، وهناك تم فحص حرارتنا والتأكد من خلونا من أية أعراض قبل التبرع».

واستطردت: «فعلياً لم يتم إبلاغي بأية طريقة بأنني تحت الحجر بعد عودتي من السفر، لكن التزامي جاء من واقع إحساسي بالمسئولية، وبعدما أصدرت الدولة بياناتها وحملاتها كنت من أول الداعمين لها».

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وأردفت: «علماً بأنني متابعة جيدة لحسابات الدولة الرسمية وحريصة على الالتزام بكل ما يجيء فيها من معلومات وتوجيهات تصب في النهاية لمصلحة أهلي وأهل ديرتي».

وأوضحت: «أرجو من الحسابات الإخبارية عدم نشر الشائعات وتداولها بشكل يخيف أهلي ومحبيني».

واختتمت حديثها قائلة: «ماكو إلا العافية، واليوم تم إبلاغي بضرورة إجراء فحص كورونا كإجراء احترازي، رغم مرور أسبوعين على عودتي من سويسرا دون وجود أية أعراض تذكر، وأنا متوجهة حالياً لإجراء الفحص.. لا تحاتوني، وإن شاء الله بطمنكم».