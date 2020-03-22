القاهرة - لايف ستايل
" لا تعرف التخطيط للمستقبل".. هكذا استهلت الفنانة هاجر الشرنوبي، حديثها خلال ندوة خاصة استضفتها "وشوشة"، مؤكدة أن حياتها تسير كما يُدبرها الله لها، وأنها تتمنى تقديم العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة حتى تُشبع رغبتها في التمثيل وشفغها وحبها له.
وأضافت "الشرنوبي" أنها تعشق الأدوار المركبة، لافتة إلى أن تلك الأدوار المُعقدة تلفت انتباهها لأنها تجد بها تحدى كبير، وخاصة قضية "أطفال الشوارع" لأنه كان جزء من دراستها.
جدير بالذكر، أن الفنانة هاجر الشرنوبى تشارك فى الموسم الرمضانى المقبل، من خلال مسسل "هجمة مرتدة" مع النجم أحمد عز، ويشارك فى بطولته كلًا من، هند صبرى، هشام سليم، صلاح عبدالله، وآخرين من تأليف باهر دويدار، واخراج أحمد علاء الديب.
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كانت هذه تفاصيل خبر هاجر الشرنوبي تتحدث عن عشقها لـ"الأدوار المركبة" وبحثها المستمر عن التحدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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