أعرب الفنان باسم سمرة، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "صندوق الدنيا" بالمسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته التاسعة. وقال "سمرة"، أنه يفتخر بوجود الفيلم فى مهرجان الأقصر الدولي، مشيراً إلي أن هذا دليل على أن الفيلم يجمع بين عناصر الأعمال التجربة وأفلام المهرجانات، مؤكدًا أن

كل طاقم العمل بذل مجهود كبير حتى يخرج الفيلم بصورة جيدة. وأوضحت أنه لم يواجه أي صعوبات في تقديم هذا العمل، مشيراً إلى أنه يجسد خلال أحداثه شخصية سائق ميكروباص يدعي العمدة عبدالدايم، ووصفه بأنه إنسان بسيط ياتي للقاهرة مع إبنه للبحث عن فوت يومه. قد يهمك ايضاًً: باسم سمرة يرد على فيديو "اعتدائه على محمد رمضان" باسم سمرة مطلوب على جوجل بعد رده العنيف على محمد رمضان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنان باسم سمرة يوضح أنه لم يواجه صعوبات في "صندوق الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.