طارق عبد العزيز يكشف عن وعد خالد يوسف له

القاهرة - لايف ستايل
كثيرًا ما انقسام صناع الفن والنجوم والممثلين، حول فكرة الرقابة الأعمال الفنية، إلى قسمين الأول مؤيد للفكرة نفسها، والقسم الثاني معارض للفكرة، ويرى بأنها أحد أنواع الوصاية على الفن ورسالته، إلا أن الفنان طارق عبد العزيز، يبدو أنه من أنصار بل ومن مؤيدي فكرة الرقابة الأعمال الفنية.
وقال "عبد العزيز"، أن الهدف الذي يسعى إليه أن يكون هناك "فن لائق"، مؤكدًا أن الفن هو أحد سُبل بناء المجتمع، كما الفنان أو الممثل يدخل كل البيوت، وهناك مشاهدين لما ينالوا حظهم من التعليم، فالبطع يتاثرون بما يتم عرضه، موضحًا أنه شارك في فيلم "دكان شحاتة"، بعد أن أخذ وعدًا من المخرج خالد يوسف بعدم وجود أي مشاهد خادشة للحياء، أو تتسبب في حزن والدته منه.
يذكر أن فيلم "دكان شحاتة" قام ببطولته كلا من هيفاء وهبي وعمرو سعد و غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل، ومحمد كريم وإخراج خالد يوسف..
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