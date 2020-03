شكرا لقرائتكم خبر عن Knives Out عمل متكامل الجوانب ..فشل فى تحقيق الجوائز العالمية وحقق الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم Knives Out، أن يحظى بالاهتمام الإعلامى منذ بدء الإعلان عن العمل مع بداية عام 2018، خاصة مع الكشف عن أبطال العمل، مما أكد على ظهور عمل فنى جديد من جميع الجوانب، وراهن على نجاحه الكثيرين، وهو ما استطاع أن يفعله الفيلم منذ بداية طرحه في دور العرض المختلفة حول العالم، حيث حقق 26 مليون دولار أمريكى في افتتاحية العمل.

فيلم Knives Out، بنى على التشويق والإثارة وذلك باستخدام جميع الأساليب الفنية الممكنة، بداية من قصة العمل، إلى أهم التفاصيل، فـتضمنت قصة الفيلم الجديد العديد من التغييرات غير متوقعة في الأحداث، مما ساعد في عدم شعور المشاهد بالملل.

بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية، التي تساعد في تركيز المشاهد على الأحداث، وتزيد من استمتاعه بالعمل الفني المتكامل، العمل حصل على تقييم 8 على موقع imdb، جنبا إلى 97% على موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes.

أما التصوير، فـكان له النصيب الأكبر من نجاح العمل، حيث قام مدير التصوير ستيف ييدلين، باستخدام أغلب حيل التصوير التي تزيدي من الإثارة والتشويق للمشاهد، جنبا إلى الحرص على عدم دخول الملل له مع سيرالأحداث، اشتهر ييدلين، بالعديد من الأفلام منها Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi، الذى طرح عام 2017.

جنبا إلى ذلك كان للمونتاج والإنتقال بين اللقطات الفضل على العمل الجديد بالنجاح، حيث ساهم أيضا في ظهور العمل بشكل جديد، خاصة مع إضافة لمسات كلاسيكية إلى العمل العصرى.

كما ساعدت أماكن التصوير المختلفة في زيادة التركيز على الحبكة الدرامية للعمل، خاصة مع ظهور صورة لـ بطل العمل الرئيسى طوال فترة التحقيقات، ومن ثم تغييرها عن الإنتهاء منه، مما أضاف إلى نجاح فريق العمل، بسبب حرصهم في التركيز على التفاصيل الدقيقة، بالإضافة إلى ألوان الملابس التي قد يراها البعض غير متناسقة، ولكنها تكمل الصورة الكاملة للعمل.

ومن أهم مميزات العمل كان أبطاله، وأهمهم الممثل العالمى دانيال كريج، الذى ينتظر طرح فيلمه الجديد والأخير من سلسلة جيمس بوند، No Time To Die، فـ ظهر بـ أسلوب وشخصية جديدة كليا، عن جميع أدواره الماضية، فـ برع في دور المحقق، واستطاع أن يؤكد على قوته التمثيلية، جنبا مع الممثل العالمى كريس إيفانز الى خرج أخيرا من عباءة شخصية Captain America، بالإضافة إلى الممثلة الشابة آنا دي أرماس، التي تنتظر أيضا عرض فيلم No Time To Die، فـ برعت في دورها بشكل كبير، وبالرغم من كونها مذنبة، ألا أنها برعت في تعاطف المشاهدين معها طوال العمل.

العمل الجديد من إنتاج شركة Lionsgate، واستطاع أن يحقق إيرادات وصلت إلى 313 مليون دولار أمريكى، وبالرغم من ترشح العمل لكل الجوائز العالمية المهمة، مثل الأوسكار، والـ Golden Globes، والـ BAFTA، ألا أن العمل لم يستطع أن يفوز بـ أي منها.

وتبدأ أحداث فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى" ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة، وينتهى العمل بالوصول إىل القاتل، بالرغم من وضع الجميع في دائرة الشك، ألا أن تركيز المحقق بلان، ساعد في حل القضية.

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون