كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جومانا مراد لـ"الخليج 365 الفني": غبت عن التمثيل لتكوين أسرة.. وهذا ماجذبني للمشاركة في "دهب عيرة" (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد غياب 7 سنوات، تعود الفنانة السورية جومانا مراد إلى الساحة الفنية من جديد، وتعيش الآن حالة من النشاط الفني، حيث من المقرر أن تخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "دهب عيرة"، كما تخوض تجربة سينمائية جديدة بفيلم "يوم 13"، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "نساء من ذهب".

أجري "الخليج 365 الفني" حوارًا خاصًا مع الفنانة جومانا مراد، الذي تحدثت فيه عن تجربتها في "دهب عيرة"، تفاصيل مشاركتها في فيلم "يوم 13"، السبب وراء غيابها عن الساحة الفنية، وماذا كانت تمارس في فترة الغياب.

وإلي نص الحوار..

تخوضين السباق الرمضاني القادم بمسلسل "دهب عيرة".. ماالذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟

وجود الفنانة يسرا في العمل، هو أول شيء جذبنى لخوض هذه التجربة، فأنا كنت أتمني العمل معها، فهى أيقونة في الفن، بالإضافة إلى أننا أصدقاء على المستوي الشخصي، كما أن المخرج سامح عبد العزيز من العوامل الرئيسية التى جعلتني أوافق على الدور، حيث قدمت معه أهم أدوارى السينمائية، بالإضافة إلى الورق مكتوب بشكل جيد، والشخصية التي أجسدها مختلفة وجديدة عن ماقدمته من قبل.

ما الشخصية التي تجسيدها في مسلسل "دهب عيرة"؟

أجسد شخصية "شيرين"، وهى شخصية مركبة وبها تمثيل كثير، وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور.

ماذا عن تجربتك في مسلسل "نساء من ذهب"؟

أظهر في هذا العمل كضيفة شرف، وسعيدة بهذه التجربة، فالعمل مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي شيء مشرف، فهما قمة في الذوق والاحترام والأخلاق، وأنا سعدت جداً بالعمل معاهم.

ما سبب غيابك عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات؟

غبت عن التمثيل بسبب انشغالي بتكوين أسرة، والحمد لله رزقت بابني محمد، وبعدها قررت أن أعود مرة ثانية.

ماذا كنت تمارسين خلال فترة غيابك؟

كنت مهتمة بأسرتي زوجي وابني، بالإضافة إلي القراءة، فأنا أحبها كثيرًا، وهذه الفترة انشغلت بها.

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هل وجدتي بعد عودتك إلى مجال التمثيل اختلافًا في الدراما؟

لم أجد اختلاف نهائي، معبرة عن ذلك قائلة"كأني سبت التمثيل امبارح ورجعت مش حاسة إني بعدت".

تعليقك على تراجع الدراما السورية؟

ليس هناك تراجع في الدراما السورية، ولكن الوضع الفني يتأثر بالمناخ الذي يحيط به، والظروف السياسية التي كانت في سوريا أثرت على الفن، ورغم ذلك وجدت ممثلين سوريين يعملوا في مصر ولبنان وسوريا، وهذا يعتبر شيء رائع.

هل تفضلين طرح المسلسلات فى السباق الرمضاني عن الأيام العادية؟

الموسم الرمضاني الناس جميعها تنتظروا، لذلك أحب التواجد فيه، ولكن لا أحب التصوير في رمضان رغم أننا نضطرا للتصوير فيه.

تعليقك على انتشار المنصات الإلكترونية بديلًا عن التلفزيون؟

المنصات الإلكترونية عليها إقبال كبير من قبل الناس، ويعد هناك اختلاف كبير بين المنصات الإلكترونية والتليفزيون، فالتليفزيون الحلقات تكون 30، 40، 60"، بعكس المنصات تكون عدد حلقاتها قليلة، بالإضافة إلى هناك ميزة في المنصات وهى أنها أقل في الرقابة من التلفزيون.

تفاصيل فيلمك الجديد "يوم 13"؟

انتهيت من تصوير جميع مشاهدي في فيلم "يوم 13"، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى، واشارك في بطولته مع "أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، محمود عبد المغني، أروي جودة، فيدرا، نسرين أمين، نهال عنبر، محمود حافظ، نهي عابدين"، ومن إخراج وتأليف وائل إحسان.

والفيلم يعتبر أول فيلم 3d في مصر، وتدور أحداثه في إطار التشويق والرعب.

ما الشخصية التي تتمني أن تجسيدها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تجسيد شخصيات مختلفة وجديدة لم أقدمها من قبل، فأنا أحب عملي كثيرًا ولا استهين ودائمًا أركز في اختيار أدواري.