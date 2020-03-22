شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي عز العرب ضيف شرف مسلسل "ونسني" مع محمود الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل الفنانة ليلى عز العرب ضيفة شرف على أحد حلقات مسلسل "ونسنى" الذي يقوم ببطولته عدداً من النجوم الشباب مثل اسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ممن اشتهروا أثناء مشاركتهم في برنامج snl بالعربي، المشاهدالتى قامت بتصويرها الفنانة كانت مع محمود الليثى.

مسلسل "ونسني" من تأليف ورشة كتابة تامر فرج وإخراج رامى رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي خلال حلقات المسلسل الذي من المقرر طرحه قريباً.

على جانب آخر تجسد الفنانة ليلى عز العرب ضمن أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" شخصية جدة بطلة العمل الفنانة ياسمين عبدالعزيز ووالدة سوسن بدر وهو المسلسل الذي يشارك في بطولته كلاً من شريف منير وكريم فهمى وآخرون، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى .

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المسلسل هو التعاون الثالث بين الفنانة ليلى عز العرب وياسمين عبد العزيز حيث شاركت معها فى مسلسل "هربانه منها"، من إخراج معتز التونى، وفيلم "عصمت ابو شنب" إخراج سامح عبد العزيز.

كما انتهت ليلى عز العرب من تصوير عدد من مشاهد مسلسلها الجديد "قوت القلوب"، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة .

وبالتزامن مع تصوير المسلسل يجرى المخرج مجدى أبو عميرة عمليات المونتاج والمكساج للحلقات التى صورت، خاصة أن شركة سينرجى قررت عرضه اليوم على شاشة قناة الحياة.