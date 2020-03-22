شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر لـ مسلسل أمازون الجديد Upload.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة امازون، أول تريلر لـ مسلسل الخيال العلمى الجديد Upload، الذى سيبدأ طرحه فى 1 مايو المقبل، وكشف الفيديو الترويجى الجديد على الكثير من اللقطات الممميزة من العمل الجديد، وذلك لتشويق متابعى هذا النوع من المسلسلات، الموسم الأول من العمل سيتكون من 10 حلقات تتطرح متتالية على الشبكة.، وستصل مدتها إلى حوالى الساعة.

مسلسل Upload، من بطولة أندي ألو، روبي اميل، كيفين بيجلي، أوين دانيلز، أليجرا إدواردز، زينب جونسون، كريس ويليامز، أندي طومسون.



Upload

يدور مسلسل Upload، حول قدرة شخص على اختيار حياته الأخرى بعد الوفاة، التى تحدث على شكل مرتب له بشكل كبير.

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كما قررت شبكة قنوات أمازون، وقفت تصوير مسلسلها الجديد Lord Of The Rings، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في معظم أنحاء العالم، وأودى بحياة الآلاف.

وبحسب تقارير أجنبية، فإن المسلسل الجديد الذي يتم انتاجه بتكلفه مليار دولار، تم وقف تصويره بسبب غلق منافذ جميع الدول التى يتم تصويره فيها، وانتهى طاقم العمل بتصوير آخر مشاهده في نيوزيلندا قبل إعلان توقف التصوير بسبب فيروس كورونا.

وأكدت التقارير الأجنبية، أن التوقف الذي منحته شبكة أمازون، سيستمر لمدة أسبوعين فقط، على ان يتم العودة لاستكمال التصوير عقب انتهاء مدة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات في البلاد، حتى يتم عرض الموسم الأول من السلسلة نهاية العام المقبل.

بالإضافة إلى أعلنت الشركة المنتجة، انضمام الممثل البريطاني ماكسيم بالدري إلى طاقم عمل المسلسل، في دور لم يكشف عنه بعد، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "deadline"، ولكن أكدت مصادر مقربة من الشبكة أن بالدري، سيلعب دور مهم، وقد انضم سابقًا إلى المسلسل الجديد مجموعة من الممثلين، وهم روبرت أرامايو وأوين آرثر ونزانين بونيادي وتوم بودج.

المسلسل، المقرر عرض أولى حلقاته نهاية العام القادم، يتم تطويره من قبل فريق كتابة يضم كلًا من JD Payne وPatrick McKay، على أن يتم تدريجيًا ضم بعض الكتاب الجدد بعد الانتهاء من كتابة الخطوط العريضة للسلسلة