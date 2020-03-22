شكرا لقرائتكم خبر عن لوك سعد الصغير فى مسلسل "ولاد امبابة" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان سعد الصغير تصويرعدد من مشاهد مسلسل "ولاد امبابة" في أحد الاستديوهات بمنطقة شبرامنت بالهرم والمقرر عرضه في الماراثون الرمضانى المقبل والذى يشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر وسميرغانم ولطفى لبيب وأحمد شيبه وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعبية، ويقع فى قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة ثرية داخل أحداث العمل، وننشرعدد من الصور داخل لوكيشن التصوير يظهر فيها الفنان سعد الصغير بلوك مختلف وجديد عليه .





















من ناحية أخرى شارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه المشاركة الثالثة له في المسرح .

المطرب سعد الصغير مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها من الأغانى التى تفاعلت معها الجاليات العربية.

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