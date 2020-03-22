محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح جمهورها بصورة جمعتها بطفلتها "تمارا"، التي حرصت على إخفاء ملامحها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت على الصورة: "ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي و يجعلك ذرية صالحة وربنا يقدرني و أسعدك وأكون الأم اللي تتمنيها و أكون استاهل حبك و استاهل إني أبقى أمك". وتزوج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر، وأنجب منها ابنتهما "تمارا" 3 ديسمبر عام 2019.

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كانت هذه تفاصيل خبر "يارب استاهل حبك وأكون الأم اللي تتمنيها".. إسراء عبدالفتاح توجه رسالة لطفلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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