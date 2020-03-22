المهن الموسيقية ترد على مهاجميها: "سنتخذ الإجراءات القانونية ضد من يستخدم عبارات السب والقذف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانا ترد فيه ما اسمته بالهجوم عليها، بعد اتخاذها مجموعة من القرارات المهمة، التي تحفظ حقوق أعضائها في ظل الظروف الراهنة، التي تمر بها البلاد.

وقالت النقابة في بيانها، التي خاطبت به أعضاء جمعيتها العمومية: "تحرص النقابة دوما على رعاية مصالح أعضائها، انطلاقا من القانون المنظم للعمل، وبما ألزمها به القانون واللائحة، لكن بعض الأصوات تحاول زرع فتنة بين النقابه وأعضائها مستغلة الظرف الراهن للحصول علي مكاسب شخصية، واكتساب دور بطولي زائف للوصول إلي أغراض لا تهدف إلي العمل النقابي".

ولفتت النقابة إلى أن هذه الأصوات استخدمت عبارات السب والقذف في حق النقابة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، وهي أفعال من شأنها إحالة المسؤول عنها إلى المساءلة التأديبيه استنادا لنص المادة 12 من اللائحة لقانون نقابة المهن الموسيقية، فضلا عن المساءلة الجنائية استنادا لنص الماده 302 من قانون العقوبات المصري.

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واختتمت النقابة بيانها: "نحيط علم السادة أعضاء النقابه بأنها مستمرة في أداء عملها النقابي تجاه أعضائها في حدود القانون في دولة القانون، وأنها لن تلتفت أبدا تجاه من يعرقل مسيرتها في خدمة أعضائها".

كانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر، قد عقدت اجتماعا لبحث المتضررين من وقف الحفلات، طبقا لقرار مجلس الوزراء، لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مجلس النقابة في بيان له، أمس، إنه تقرر صرف إعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين وأصحاب الرواتب الشهرية، على أن يقوم العضو بإرسال بياناته بداية من يوم السبت 21 مارس إلى يوم الاربعاء 25 مارس على رقم الواتساب ٠١٢٢١٥١٦٤٨٦ للاعضاء العاملين بالقاهرة والجيزة، التي تنطبق عليهم الشروط، على أن يتم الصرف بداية من يوم الأحد 29 مارس ويرفق مع البيانات صورة الرقم القومي وصورة كارنيه العضوية 2019".