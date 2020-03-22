فيديو| بـ"الحجاب".. فيفي عبده توجه رسالة لوالدتها الراحلة وتهنئ الأمهات بمناسبة عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة الأمهات بمناسبة عيد الأم، الموافق اليوم، 21 مارس الجاري.

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ظهرت فيه بـ"الحجاب"، وقالت: "الأم ما بتتعوضش في الدنيا دي كلها، أنا عايزة أقولكم اللي من غير أم حاله يغم، زي واحدة يتيمة زيي، وياريت كل واحد يطبطب على رأس يتيم".

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وأضافت فيفي: "أنا عايزة أقولكم كل سنة وكل الأمهات طيبة اللي في كل العالم، واللي في مصر، وكل العالم العربي، اللي عايشين برا مصر، وربنا معانا، وإن شاء الله يبعد الغمة عننا، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأم، ولازم تسمعوا الكلام وتقعدوا في البيت".

وكانت الفنانة فيفي عبده، نشرت اليوم صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "‏الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزة أقولك إنتي وحشتيني الله يرحمك".

يذكر أن، فيفي عبده، شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" وهو ‏من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز ‏حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية‎.‎