ايران تعلن عن دواء لعلاج الكورونا سيكون جاهزا في غضون 10 أيام!

كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 02:57 صباحاً - أعلن رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، أمس السبت، أن إيران أنتجت دواء تركيبيا لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزا في الأسواق في غصون 10 أيام.
وقال المسؤول الايران ان المواد الاولية لانتاج هذا الدواء قد وصلت الى البلاد واضاف بناء على ذلك فان انتاج الدواء بدا عمليا في ايران وسيكون جاهزا لعلاج المصابين بمرض كورونا في غضون عشرة ايام .
وردا على سؤال حول اختبار العلاج على المرضى قال : الاختبارات السريرية لهذا الدواء انجزت وقد حصل على الترخيصات اللازمة .
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