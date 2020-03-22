تأجيل عرض The Voice Senior لأجل غير مسمى

كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 02:57 صباحاً - قررت إدارة قنوات MBC، تأجيل عرض برنامج اختيار المواهب الشهير “The Voice Senior” في موسمه الأول وذلك إلى موعد لاحق لم يحدّد بعد.

وكان من المفترض أن يبدأ الموسم الأول من البرنامج في مساء السبت 21 مارس، ولكن تم تأجيله لأجل غير مسمى.

يذكر أن The Voice Senior هو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الستين عاما، ويشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان هاني شاكر والفنان ملحم زين والمطربة المغربية سميرة سعيد والمطربة اللبنانية نجوى كرم.