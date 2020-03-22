هكذا تستغل ساني ليون وقت الحجر المنزلي بسبب كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أدى اندلاع فيروس كورونا إلى توقف صناعة الترفيه في جميع أنحاء العالم ، واختار العديد من نجوم بوليوود التباعد الاجتماعي واستخدام هذا الوقت للبقاء مع العائلة والأصدقاء ، ولعب ألعابهم المفضلة، واستكشاف الذات.

من هؤلاء، نجمة الكبار السابق وممثلة بوليوود ساني ليون، التي حرصت على تفجير وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور مذهلة من جلسة تصوير وهي تمارس “التباعد الاجتماعي” وسط فيروس كورونا.

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ظهرت ليون بشكل مثالي في فستان رائع تنورة بأكمام مكشكشة ، لتكمل مظهرها بالكعب العالي المتطابق وتسريحة شعر جانبية. ومع ذلك ، فإن ما لفت أنظار مستخدمي الإنترنت هو تكبير الصورة التي تظهر منحنياتها المثالية.

ظهرت ساني ليون المولودة في كندا، والتي كانت تسمى في الأصل كارينيت كاور فوهرا ، لأول مرة في بوليوود مع الإثارة المثير “Jism 2” في عام 2012.

يمارس العديد من نجوم بوليوود حاليًا العزلة الذاتية بسبب تفشي الفيروس التاجي ، حيث أدى المرض ، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي وباءً ، إلى توقف صناعة الترفيه.