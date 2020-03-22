بريانكا شوبرا تحلم بالإنجاب

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يبدو أن ممثلة بوليوود التي تحولت إلى العمل في هوليوود بريانكا تشوبرا ، والمتزوجة من المغني الأمريكي نيك جوناس، تعمل على موازنة حياتها الشخصية والمهنية.

ممثلة بوليوود بريانكا تشوبرا ، التي تزوجت نيك جوناس في أودايبور ، راجستان في 2018 ، لديها الآن خططها والانفتاح على الأمومة.

في ظهورها على بودكاست المصمم ديان فون فروستنبرغ “InCharge with DVF” ، قالت الممثلة إنها تتطلع إلى الاستمتاع بالمرحلة التالية من حياتها وهي الأمومة.

قالت “أنا في وقفة واستعد للحياة بعد الزواج، لقد أخذت الأمر نوعًا ما بسهولة، لقد قدمت فيلم واحد فقط. سافرت كثيرا، حياتنا مشغولة للغاية لدرجة أننا اضطررنا إلى بذل جهد لقضاء الوقت الكافي مع بعضنا البعض”.

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وأضافت “لكن هذا العام يدور حول العودة إلى العمل والاستعداد، أفعل بعض الأشياء المدهشة هذا العام”.

وتحدثت عن خططها المستقبلية ، فقالت: “أريد أن أتمكن من الحصول على جزء من العالم، جزء من الجمهور قد لا يعرف عملي الذي أقدمه كفنانة، وآمل أن يحدث ذلك في السنوات القليلة القادمة، أريد أيضًا أن أتذوق الأمومة. أريد أن أتمكن من القيام بالأمرين معا”.

احتفلت بريانكا ونيك بذكرى زواجهما الأول، في الحفل الذي أقيم في ديسمبر 2018 تبعه حفل زفاف فخم ينطوي على طقوس هندوسية.