نجوم من بوليوود أجبرهم فيروس كورونا على تأجيل حفلات زفافهم

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أدى الانتشار العالمي لـ مرض COVID-19، إلى تقييد التجمعات وتحجيم العلاقات الاجتماعية في الهند وغيرها من بلدان العالم، حيث أصدرت الحكومة الفيدرالية نصائح لإغلاق المدارس والجامعات وصالات الرياضة والمتاحف والمراكز الثقافية والاجتماعية وأحواض السباحة والمسارح.

بسبب تفشي الفيروس التاجي في جميع أنحاء الهند، حيث تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات حتى الآن ، وتم تأجيل حفل زفاف أكثر من أحد أكبر عزاب بوليوود الممثل فارون داوان إلى صديقة الطفولة ناتاشا دلال، وكذلك حفل زواج الممثلة ريشا تشادا مع الممثل علي فضل في وقت لاحق من هذا العام.

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كان من المتوقع أن يعقد فارون و ناتاشا حفل زفافهما في صيف هذا العام ، ومع ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار حالة الطوارئ الصحية الحالية في الهند ، قرر الزوجان تأجيل اليوم المهم من حياتهما حتى نهاية هذا العام.

كان من المفترض أن يقيم فارون حفل زفافه في تايلاند ، والذي تحول فيما بعد إلى جودبور في غرب الهند ، ثم في النهاية إلى مدينتهم مومباي. الآن ، مع تفشي فيروس كورونا ، سيعودون إلى خيارهم الأول وسوف يعقدون زفافهما في نوفمبر ، حسب التقارير اليومية .

كما أفادات تقاير أن ريشا وعلي ، اللذان قررا اقامة حفل زفافهما في أبريل في دلهي ، أنهما قررا أيضًا تأجيله. من المتوقع حضور شخصيات بارزة في هوليوود مثل جودي دينش وكينيث براناغ حفلهم.