في زمن «الكورونا».. يسرا تتلقى أغرب هدية بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على زيارة الفنانة يسرا في كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد “دهب عيرة”، للاحتفال معها بعيد ميلادها.

يسرا نشرت صورة جمعتها ببوسي شلبي من الكواليس، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها كل منهما مرتدية كمامة وجوانتي.

الإعلامية المصرية أهدت ليسرا زجاجة مملوءة بسائل معقم، وذلك لحمايتها من فيروس “كورونا”، المنتشر حاليا.

يسرا وجهت الشكر لبوسي، بقولها: “حبيبتي يا بوسي نورتيني امبارح في اللوكيشن .. كل سنة وإنتي طيبة وقلبك أبيض”، لترد بوسي قائلة: ” ربنا يحفظك من كل شر بحبك”.

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وكانت الفنانة المصرية يسرا قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم 10 مارس، مع صناع مسلسلها الجديد “دهب عيرة”، في الكواليس.

الحفل شهد حضور عدد من أبطال العمل، منهم الفنانة حلا شيحة، والفنانة هنادي مهنا، والفنان خالد أنور، والمنتج جمال العدل، وغيرهم، وقد أحضروا ليسرا قالب تورتة مميز حمل صورتها، وزينوا المكان بالبالونات الملونة.

الفنانة هنادي مهنا شاركت متابعيها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الحلم أصبح حقيقة، تشرفت بالعمل مع إنسانة مذهلة.. عيد ميلاد سعيد للملكة يسرا”.

والفنانة المصرية يسرا أتمت عامها الـ 69، حيث أنها من مواليد عام 1951.