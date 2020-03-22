كلوي كاردشيان في حجر ذاتي مع صديقها وابنتهما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التزمت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كلوي كاردشيان، بالحجر الذاتي الصحي داخل منزلها، وذلك وسط انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم، مع صديقها السابق تريستان طومسون وابنتهما ترو، وما فاجئ الجميع أن يتواجد مع كلو صديقها السابق ووالد ترو لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومبسون، على الرغم من انفصاله عنها منذ فترة طويلة .

ويعد أمر الإقامة المنزلية والحجر الصحي في المنزل بولاية كاليفورنيا، قرار للصنائي العالمي، وذلك بحسب Us Weekly ، حيث أكد مصدر للمجلة أن كلو وتريستان معا في الحجر الصحي .

وأضاف مصدر آخر، “كونه في الحجر الصحي تحولت كلو نقطة ضعف بالنسبة له ، من جهة أخري تعترف كلو دائما أنه سيظل جزء مهم من حياتها كونه والد ابنتها الوحيدة ترو.

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ووفقا لموقع الديلي ميل فإن هذه الاخبار قد انتشرت بكثافة بعد أن أكدت كلو كاردشيان إنها ونجم الدوري الأمريكي للمحترفين تم لم شملهما من جديد .

والجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب “فيروس كورونا” كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان “COACHELLA” الشهير حتي شهر أكتوبر القادم 2020.

كما كشف القائمون علي” Cirque du Soleil ” تأجيل عروض ” Kurios ” بدءا من السبت الماضي وحتي يوم 15 أبريل المقبل وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها موقع ” نويز “، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات و ذلك تجنبا لتصاعد وانتشار وباء فيروس كورونا .