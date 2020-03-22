جنات تكشف سر فقدانها الملحوظ لوزنها: مش بإرادتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المغربية جنات سر خسارتها الشديد لوزنها، وظهورها بنحافة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

جنات قالت، خلال استضافتها في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، أن فقدانها للوزن لم يكن بإرادتها، موضحة أنها مرت بوقت عصيب خلال فترة حملها وبعد إنجابها لطفلتها “جنات”.

وأضافت إنها خلال فترة الحمل كانت تخاف على جنينها كثيرا وتهتم بأن يكون في أفضل حال، فبدأت تأخذ أدوية وفيتامينات، لكن معدتها لم تتحمل كل هذه الأدوية، لذا عانت كثيرا ولم تستطع الأكل وخسرت الوزن خلال فترة الحمل وحتى الآن تأخذ أدوية كي تتحسن حالتها.

وكانت الفنانة المغربية جنات عن كشفت مؤخرا وجه ابنتها التي تحمل نفس اسمها “جنات”، لأول مرة، وذلك خلال ظهورها معها في لقاء تليفزيوني لها ببرنامج “Insider بالعربي”.

الفنانة المغربية ظهرت في اللقاء وهي تحمل طفلتها، والتي خطفت الأنظار بجمالها وبراءتها، وأكد عدد كبير من جمهور جنات على وجود شبه كبير يجمعها بابنتها.

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يذكر أن الفنانة المغربية جنات كانت قد تحدثت مؤخرا عن مشاعر الأمومة لأول مرة، وذلك بعد إنجابها لطفلتها الوحيدة، والتي تحمل نفس اسمها “جنات”.

الفنانة المغربية قالت، خلال استضافتها في برنامج The Insider بالعربي، إن الأمومة لم تغيرها كثيرًا، حيث أنها مازالت تشعر بأن طفلتها بمثابة شقيقتها وليست ابنتها.

جنات كشفت أن والدتها هي من تعتني بطفلتها في أغلب الأوقات، ولذلك فهي متعلقة بها أكثر منها، بالإضافة إلى تعلقها أيضًا بوالدها، وأضافت: “أنا آخر حد”.

ووضعت الفنانة المغربية جنات مولودتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان، مساء الجمعة 3 مايو الماضي، وأطلقت عليها نفس اسمها وهو “جنات”.