كيف تقضي لجين عمران وقتها في الحجر المنزلي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران كيفية قضا وقتها في الحجر المنزلي.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “موزعة وقتي بين الرياضة ، القراءة ، الطبخ ، عمل ماسكات لشعري و وجهي متابعة مسلسل على شاهد وبرنامج على نيتفليكس”.

وأضافت: “وباقي الوقت متابعة آخر أخبار كورونا العالمية والمحلية.. والمساهمة في نشر الوعي من خلال حساباتي و في نفس الوقت رفع معنويات الناس القلقة و طمأنتهم”.

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وكانت الإعلامية السعودية لجين عمران قد قررت مؤخرا خوض تجربة التمثيل لأول مرة.

المنتج صادق الصباح أعلن تعاقده مع لجين عمران بشكل حصري، لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية.

الصباح كتب، على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “بعونه تعالى وبالشراكة بين رايتكس للإنتاج وسيدرز آرت (صبّاح إخوان) تم توقيع عقد حصري مع الإعلامية لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021. على أن تعلن تفاصيل هذه الأعمال قريباً”.

لجين عبرت عن سعادتها بهذه الخطوة، بقولها: “وصلت للتو من لبنان والحمدلله و بفضله و توفيقه.. تم توقيع عقد حصري معي لدخولي الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 مع شركة رايتكس للإنتاج بالشراكة مع شركة سيدرز آرت بردكشن (صباح إخوان).. على أن نعلن تفاصيل هذه الاعمال لاحقاً ان شاءالله”.