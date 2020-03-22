رضوى الشربيني تتألق بتنورة من ورق الجرائد: مش بس للقراءة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

رضوى تألقت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتوب أسود وتنورة قصيرة لها تصميم ورق الجرائد، وانتعلت “بوت” أسود طويل، وتركت شعرها منسدلا.

الإعلامية المصرية سخرت من إطلالتها بتعليق قالت فيه: “الجرائد مش بس للقراءة”، وقد حازت إطلالتها على إعجاب عدد كبير من جمهورها.

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد كشفت مؤخرا أسباب عدم زواجها مرة ثانية، بعد انفصالها عن زوجها الأول ووالد ابنتيها “تمارا وتيا”.

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الإعلامية المصرية أكدت، في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لا تفكر في الزواج حاليا، وأنها تؤجل التفكير في هذه الخطوة حتى تطمئن على ابنتيها.

رضوى شددت على أن كل ما يشغلها في الوقت الحالي هو تربية ابنتيها بشكل جيد والاعتناء بوالدتها والاطمئنان على جمهورها.

وأضافت أن الزواج في الوقت الحالي سوف يعطلها عن الاهتمام بابنتيها وعملها ووالدتها وأصدقائها، لافتة إلى أنها تزوجت من قبل وأنجبت، فلم يعد الزواج مرة أخرى من أولوياتها.

والإعلامية المصرية رضوى الشربيني تقدم برنامج «هي وبس» من خلال برنامج سي بي سي، وتناقش قضايا أسرية وتركز على مشاكل المرأة.