ريهام حجاج تشتبك مع متابعة وصفتها بخطافة الرجالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم مرور عام على زواج الفنانة المصرية ريهام حجاج، من رجل الأعمال محمد حلاوة، زوج الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، السابق ووالد ابنائها، إلا أنها مازالت تتعرض للانتقادات.

ريهام حجاج، ردت على تعليق إحدى متابعيها على فيديو نشرته لتشكر فريق عمل مسلسلها الجديد “لما كنا صغيرين”، والذي جاء فيه: “ما أنتي حلوة أهو إيه اللي رماكي على كار ‏خطف الرجالة”.‏

لترد عليها ريهام حجاج، على اتهام المتابعة قائلة: “ما أنتي فاكرة نفسك لذيذة أهو وأنتي في الحقيقة بنج، والله لو الرجالة اللي بتعرفيهم هفأ ‏وبيتخطفوا يبقى أنتي معرفتيش رجالة، قلبي معاكي”.‏

وكانت ريهام حجاج قد أعلنت زواجها بشكل رسمي من محمد حلاوة، في شهر يناير الماضي، ونشرت صورهما معا.

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واعتادت ريهام حجاج، منذ زواجها على نشر صور خاصة لها برفقة زوجها وذلك على خلاف زيجتها الأول والتي لم تنشر أي صور ليومياتها مع زوجها.

يذكر أن ريهام حجاج، تنشغل في تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “لما كنا صغيرين” مع محمود حميدة، خالد النبوي، ونسرين أمين ونبيل عيسي ومحمود حجازي، وأشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة “ارت ميكرز “أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

وكان أ خر أعمال ريهام حجاج، في مسلسل “كارمن”، مع كل من الفنان محمد الكلايني، والفنانة شيرين، والفنانة ولاء الشريف، والفنان محمد مهران، والفنان عمر الشناوي، والفنانة هاجر أحمد، والعمل من إنتاج سامح مجدي.

وتدور أحداث مسلسل “كارمن” حول فتاة تدعى كارمن ترغب في الشهرة، ولا تجد حل أمامها إلا الكذب، ولكن تقع في حب (توفيق) مما يضعها في الكثير من مواقف كوميدية‎.