شيرين رضا توضح حقيقة إصابتها بكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

شيرين رضا، نشرت صورة للخبر المتداول، وعلقت عليه قائلة: “إشاعة يا جماعة أنا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع، وحقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الأزمة دي تعدي على خير إن شاء الله”.

وتشارك شيرين في مسلسل “ليه لأ”، وهو من بطولتها بجانب كل من هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبدالرحمن أبوزهرة.

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مسلسل “ليه لأ” تدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ومقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان “جمجوم وفيديو” بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام في النصف الثاني من الشهر الكريم.

ويعرض لشيرين رضا في السينمات حالياً فيلم “رأس السنة” تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم، حيث انطلق الفيلم يوم 5 فبراير الجاري.

كما شاركت كضيفة شرف في فيلم “الفيل الأزرق 2” مع النجوم كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.