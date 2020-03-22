طارق الشيخ يطلق «وردة البيت»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب المصري الشعبي، طارق الشيخ كليبه الجديد الذى يحمل اسم “وردة البيت” على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى، وتم تصويره في استوديو مصر، واستغرق يوما كاملا.

وتدور فكرة الكليب فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه، وتواكب العديد من المناسبات والظروف التى يمر بها كل إنسان.

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ويتعاون طارق في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويشمل 8 أغانى متنوعة.

ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى خاصة أنه يتميز بصوت قوى عن غيره من مطربى جيله.

وكان طارق الشيخ قد صور كليبه الجديد الذى يحمل اسم “الناس المكشرين”، مؤخرا، داخل استوديو مصر، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع إسلام شيبسى ومدير تصوير رامى عادل ومهندس ديكور كامبا، ومن إخراج محمد القاضى، واستغرقت تصويرها أكثر من 18 ساعة داخل إحدى الحارات باستديو مصر وتحمل الاغنية طابع الفرفشة.