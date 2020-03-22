عيد الأم في زمن كورونا.. كيف احتفلت به النجمات؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

صادف عيد الأم وقتا عصيبا هزّ العالم بأسره في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى لوفاة 12.987 شخصا وأصاب 305.116، فيما تعافى منه 94.677 حتى مساء السبت.

ولم تكن هذه المناسبة كما كل عام، حيث كان يتم الترويج إليها بشكل واسع نظرا لما تحمله من قيمة مهمة جدا تتعلق بالأم، فكان الجميع يحرص على تداول صور أمهاتهم، والهدايا التي يتم تقديمها وسط حالة من التفاعل والتهاني والتبريكات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في هذه المرة لم يكن الأمر كذلك وسط انشغال الأشخاص بالفيروس القاتل الذي يثير مخاوفهم بشكل كبير.

أما بالنسبة لنجمات الفن فحاولن من خلال تواجدهن في الحجر المنزلي أن يتفاعلن مع مناسبة عيد الأم، لذلك قام العديد منهن بنشر صورهن مع أطفالهن، وتقديم المعايدات والتهاني لجميع الأمهات.

واحتفلت الفنانة كارول سماحة، بعيد الأم مع ابنتها تالا، ونشرت مقطع فيديو تغني جزءا من أغنية للمناسبة برفقة ابنتها، وهنأت والدتها المتواجدة بلبنان، كما هنأ أمهات العالم بعيدهن. وتعد سماحة من النجمات اللاتي يؤكدن دائما على العلاقة القوية التي تربط أسرتها ببعضها.

وقالت كارول فى تغريدة عبر تويتر :"احتفل بعيد الأم مع ألطف طفلة، والتي جعلتني أم تالا، عيد أم سعيد، لأمي الرائعة في لبنان، والتي تمكث في المنزل، ابقي آمنة لـ15 يوما أتمنى أن نتجمع قريبا، وعيد أم سعيد لكل الأمهات في العالم".

وكتبت زميلتها الفنانة ماغي بوغصن:" أمي يا أمي عّم يكبر همي بس الفرج قريب. ينعاد على كل ام براحة البال. والله يرحم كل ام روحها بالجنة. بحبك ماما واشتقتلك".

Advertisements

ونشرت الفنانة مي سليم مجموعة صور مع ابنتها عبر إنستغرام للاحتفال بعيد الأم، وقد تفاعلت العديد من النجمات مع الصور التي نشرتها الأولى منهم الفنانة إيمي سالم وكذلك الفنان عزوز عادل، وفريال يوسف، وعبير منير.

كما وجهت الفنانة داليا البحيري رسالة إلى ابنتها أرفقتها بصور معها وقالت: "رباط ابدي مع رفيقة روحي قسمت فريد المرشدي، عيد أم سعيد ليس فقط للأمهات ولكن لجميع النساء الرائعات الأمهات بطبيعتهن"، وقسمت فريد المرشدي هي ابنة الراحل فريد المرشدي حفيد الفنان فريد شوقي، والذي رحل منذ سنوات.

وخضعت الفنانة السورية كندا لجلسة تصوير مع أبنائها الثلاثة وعايدت والدتها قائلة:"أمي.. مهما كانت نعم الله كثيرة حولي فستظلين أجملها".

ونفس الأمر بالنسبة للفنانة إيمان العاصي التي ظهرت برفقة ابنتها في جلسة تصوير، مرتديتان نفس الأزياء. بينما استرجعت الفنانة ياسمين عبد العزيز ذكرياتها وهي شابة ونشرت صورة مع أحد أطفالها، كما قدمت معايدة لجميع الأمهات وقالت: "كل عام والأمهات بألف خير".

واحتفلت الإعلامية أسما شريف منير بعيد الأم بصورة مع طفلتها من زوجها الأول، وكتبت:" إنتي أحسن حاجة فيا، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا، أنا فخورة إنك بنتي".

وأضافت:" كل سنة وكل أم طيبة وحنينة، ربنا يبارك في عمركم ويخليكم لأولادكم ويفرح قلبكم بيهم وتشوفوهم في أحلى حال وصحة، وكل أم وكل ست ربت وكبرت، انتوا أبطال، بحبكم، وتمنت الرحمة لوالدتها وكتبت:"الله يرحمك يا أمي".