شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى أم لولدين ويتيمة الأب فى مسلسل "القمر فى آخر الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة بشرى تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" إخراج تامر حمزة، بمدينة الشيخ زايد، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ونكشف تفاصيل دور بشرى خلال الأحداث حيث تجسد دور أم لولدين ويتيمة الأب خلال الأحداث.

مسلسل "القمر في أخر الدنيا"، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كلا من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

وكانت أخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام.

بينما المخرج تامر حمزة فكان أخر أعماله في عالم الدراما التليفزيونية في مسلسل "قيد عائلي"، الذي شارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل.

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وكانت الفنانة بشرى طالبت متابعيها بتتبع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا امستحد وأخذ حرصهم بشكل كبير قبل الندم، وظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مرتدية كمامة وقفازات طبية، قائلة: "لابد الالتزام بتعليمات السلامة الوقاية، حتى نحد من انتشار الفيروس، مؤكدة على أن أهم إجراء يجب اتباعه هو البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين.

كما علقت قائلة: "الخروج من المنزل للضرورة القصوى، ويفضل تقليل عدد الأفراد اللي بيخرجوا من البيت.. الحرص قبل الندم".

وكانت ردت بشرى علي شائعات إصابتها بفيروس كورونا الجديد خلال تواجدها في مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، فقالت خلال توجيه الإعلامية بوسى شلبي الحديث إليها "والله مش كورونا دى حساسية البخاخة اهيه".