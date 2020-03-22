شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتضامن مع حملة حلمى عبد الباقى لمساعد الموسيقيين المتضررين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسني، على التضامن مع الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، في حملته التي أطلقها لمساعدة الموسيقيين الذين تضرروا من توقف العمل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



تعليق تامر حسنى

وشارك حسني الفيديو الذي بثه عبد الباقي، عبر حسابه الشخصي، وكتب قائلاً "استاذ حلمي عبد الباقي الفنان المحترم صاحب المبادرة المحترمة موقفك يشرف وقانونه الإنسانية وانا معاك يا استاذي ودا واجب عليا و على كل فنانين مصر سواء مبادرتك او مساندة الغير مقتدرين من نقابة المهن الموسيقيين و التمثيلية و تصعيد المبادرة لكل النقابات المقتدر يساعد الغير مقتدر بقدر المستطاع في اي نقابه او شركه او مؤسسه او عمل خاص و انا بعلن انني متضامن في الثلاث مبادرات الموسيقيين الغير مقتدرين و نقابة الموسيقيين و نقابة الممثلين و اتمنى من الساده الأفاضل رؤساء النقابات حصر عدد الغير مقتدرين و تحديد رقم مادي واضح لكفل الأسرة طوال فترة التزام المنازل لسماح فرص ايجابيه سريعة للمتبرعين الرجاء من اخواتي الفنانين سرعة الاستجابة باللي تقدروا عليه انقاذاً لأهالينا الغير مقتدرين في كل المجالات انا عارف كلكم اصحاب واجب".

وكان الفنان حلمي عبد الباقي قد أطلق المبادرة لدعم الموسيقيين، قائلاً " بناشد أخواتي الفنانين الكبار، الموسيقيين دول سبب رئيسي في نجاحنا، وهما سندنا وضهرنا واحنا واقفين على المسرح، الموسيقي هو عناد الشغلة دا، وهو في كارثة بسبب توقف العمل، لازم نساعدهم، ونقف جنبهم".