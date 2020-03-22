شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يتعاون مع محمد قماح فى ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب إيهاب توفيق أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "ده نصيحة"، وهى من كلمات أحمد مرزوق، وألحان المطرب محمد قماح، وتوزيع مادو، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب، حسبما أكد المطرب محمد قماح لـ"الخليج 365".

ومن ناحية أخرى يتعاون توفيق مع الشاعر الغنائي مودي نبيل بأغنيتين تحمل طابع دراما ومقسوم، وهما من ألحان وتوزيع فارس فهمي، وأغنية ثالثة يقدمها توفيق من كلمات عادل السيد، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغانى خلال الفترة المقبلة، حسبما أكد مودى نبيل لـ"الخليج 365".

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها فارس فهمي مع النجم إيهاب توفيق، حيث تعاونا من قبل في الدويتو الذى قدمه توفيق مع المطرب الشعبى أحمد شيبة بعنوان "عشمي في ربنا"، وهي من كلمات رضا المصري وتوزيع زيزو، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، من إخراج ياسر عصام.

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كما انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال ويشمل حوالى 10 أغانى جميعها من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى يراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة، ويعتبره ألبوما مختلفا ويشمل عددا من الأفكار، كما أكد بدوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ومن المقرر طرحه قريبا.

يذكر أن آخر أغانى إيهاب توفيق أغنية "الصيف والبحر"، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومن كلمات الأغنية "الصيف والبحر والميه والهوى.. والليل بالليل كل العشاق سوى.. الصيف الصيف والبحروالبحر والميه والهوى.. والليل والليل بالليل بالليل كل العشاق سوى.. وانا ويا حبيبى ياناس مبسوط.. مش عايز الوقت يعدى يفوت.. انا ويا حبيبى ياناس مبسوط مش عايز الوقت.. يعدى يفوت ساعة حب وساعة شوق".