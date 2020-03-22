شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أماني السويسي تطرح كليب أغنية " صوت الأم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة التونسية أماني السويسي، السبت، كليب لأحدث أغنياتها بعنوان " صوت الأم"، عبر موقع يوتيوب، وعدد من الإذاعات المصرية والعربية، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم.

وتتعاون أماني فى الأغنية مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن سامر أبو طالب، والموزع الموسيقي محمد هارون، والكليب إخراج محمد ميساوي .





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يذكر أن أماني طرحت مؤخرا أغنيتين باللهجة المصرية هما "نفسي" كلمات عمرو سالم، وألحان إبراهيم الدوسري، وتوزيع هشام البنا، وأغنية "بعشقك"، كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

وتحضر أماني حاليًا لعدد من الأغنيات باللهجة المصرية، والتونسية، والخليجية مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، استعدادًا لطرحها خلال الفترة القادمة.