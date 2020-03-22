شكرا لقرائتكم خبر عن أول مهرجان مسرحى "أون لاين" بسبب كورونا‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏قررت إدارة مهرجان مسرح الجنوب بالتنسيق مع مهرجان"ربيع الوفاء" للمسرح العربى فى تونس برئاسة ‏المخرج نوار الضويوى عن إقامة الدورة الأولى من المهرجان "أون ‏لاين"، يتم بثها على صفحات ومواقع المهرجان يوم 27 مارس ‏الحالى، احتفالا بيوم المسرح العالمى وتحديًا لفيروس كورونا، الذى ‏تسبب فى توقف الحركة الفنية والثقافية فى العالم العربى، بل ودول ‏العالم أجمع.‏

وقال د. حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان: إن التحديات ‏التى فرضتها علينا الظروف وتماشيا مع القررات الاحترازية التى ‏اتخذتها الدول لسلامة وأمن الوطن قررنا إقامة مهرجان مسرحى ‏عالمى على النت يتضمن عروضا مسرحية من مختلف دول العالم ‏وأيضا فيديوهات للورش التدريبية فى مختلف مجالات المسرح، ‏على صفحات المهرجان فى وسائل التواصل الاجتماعى وأيضا ‏الموقع الرسمى للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، تحديا ‏للفيرس ومواجهته بالفن والعروض المسرحية.‏