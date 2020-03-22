شكرا لقرائتكم خبر عن أول مهرجان مسرحى "أون لاين" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان مسرح الجنوب بالتنسيق مع مهرجان"ربيع الوفاء" للمسرح العربى فى تونس برئاسة المخرج نوار الضويوى عن إقامة الدورة الأولى من المهرجان "أون لاين"، يتم بثها على صفحات ومواقع المهرجان يوم 27 مارس الحالى، احتفالا بيوم المسرح العالمى وتحديًا لفيروس كورونا، الذى تسبب فى توقف الحركة الفنية والثقافية فى العالم العربى، بل ودول العالم أجمع.
وقال د. حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان: إن التحديات التى فرضتها علينا الظروف وتماشيا مع القررات الاحترازية التى اتخذتها الدول لسلامة وأمن الوطن قررنا إقامة مهرجان مسرحى عالمى على النت يتضمن عروضا مسرحية من مختلف دول العالم وأيضا فيديوهات للورش التدريبية فى مختلف مجالات المسرح، على صفحات المهرجان فى وسائل التواصل الاجتماعى وأيضا الموقع الرسمى للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، تحديا للفيرس ومواجهته بالفن والعروض المسرحية.
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